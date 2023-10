Disperso nel bosco: ritrovato ferito alle 4 del mattino grazie al cellulare

L'allarme è scattato ieri sera 30 settembre quando si sono perse le tracce di un uomo di 58 anni uscito, probabilmente per funghi e castagne, nei boschi sopra Consonno. Grande spiegamento di uomini per le ricerche: sul posto i volontari del Soccorso alpino, i vigilil del fuoco con personale Tas (topografia applicata al soccorso), i carabinieri con le unità cinofile. Alla fine l'uomo è stato individuato intorno alle 4 del mattino dai vigili del fuoco per mezzo del dispositivo "Imsi Catcher", che serve per rilevare il segnale telefonico. Era caduto e si era ferito.

È stato così raggiunto e stabilizzato dai sanitari, le sue condizioni sono state valutate in codice giallo. Il trasporto in ospedale a Lecco, poco dopo le 6 del mattino, è stato effettuato grazie all'elicottero decollato dal Sant'Anna di Como.