Dispersa da due giorni, ritrovata morta in fondo a una scarpata a San Nazzaro Val Cavargna

Ritrovata nella tarda serata di ieri, 31 luglio, senza vita una donna di 57 anni dispersa da venerdì a San Nazzaro Val Cavargna. Il Soccorso alpino, Stazione Lario Occidentale - Ceresio della XIX Delegazione, è stato allertato ieri. Alcuni testimoni hanno segnalato di averla vista vicino a un sentiero, poco distante dal centro abitato, che è stato subito esaminato e infatti hanno trovato prima la borsa, poi una scarpa più in basso. I tecnici sono scesi con alcune calate e hanno individuato il corpo. Impegnati anche Carabinieri e Vigili del fuoco. La donna era caduta nella scarpata per oltre un centinaio di metri. Le operazioni si sono svolte mentre era in corso un temporale molto forte, il maltempo sta colpendo la zona a più riprese in questi giorni. Il corpo è stato recuperato e, dopo la constatazione del decesso da parte del medico, portato in camera mortuaria.