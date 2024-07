Discoteca abusiva, in pista più di 400 persone: multa da 3mila euro e festa interrotta

Quando gli agenti della polizia di Stato e il personale della guardia di Finanza sono intervenuti sabato sera nel locale di Alzate Brianza (Como) hanno immediatamente sospeso la festa e l'attività. Si sono trovati davanti oltre 400 persone (contate 444) quando tra lo spazio interno ed esterno il posto era autorizzato per 250 persone. Quella che si stava svolgendo era una vera e propria serata da discoteca, pur non avendo le autorizzazioni, con tanto di musica a tutto volume e dj. Gli inviti per la grande festa giravano sui social, pubblicizzati dai gestori. Sono 17 le persone che stavano lavorando con vari ruoli. La guardia di Finanza ha trovato violazioni per circa 3mila euro di sanzioni, tra queste la mancata memorizzazione di documenti commerciali (ex scontrino fiscale), un lavoratore non in regola (il dj) e infine non era stato pagato il canone Rai. Gli agenti della polizia amministrativa hanno inoltre accertato che due uscite di sicurezza erano difformi da quanto previsto. In una delle vie di fuga erano state installate delle transenne fisse impedendo il totale deflusso in caso di evacuazione, mentre davanti all’altra uscita, erano state posizionate delle fioriere che ne riducevano considerevolmente l’ampiezza. Il titolare è stato denunciato per aver utilizzato il locale come discoteca senza le previste autorizzazioni e inoltre in futuro dovrà ridimensionare e adeguare la gestione in base alle autorizzazioni in suo possesso.