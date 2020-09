Cantù, scoperta enorme discarica abusiva: seppellivano di tutto

Una discarica abusiva grande come due campi da calcio. E' quanto scoperto dagli agenti del nucleo radiomobile della polizia locale di Cantù comandati da Vincenzo Aiello. Le indagini sono durate mesi. Tutto è cominciato a febbraio scorso quando a seguito di alcune segnalazioni gli agenti hanno effettuato un sopralluogo cogliendo sul fatto due uomini che su un'area privata di via Sempione stavano movimentando il terreno con l'evidente intento di seppellire alcuni rifiuti e rottami.

Dopo mesi di indagini coordinate dal pm della Procura di Como, Alessandra Bellù, il 17 settembre gli uomini di Arpa Lombardia in presenza dei due indagati e degli inquirenti hanno passato al setaccio il terreno con l'elettromagnetometro che ha rivelato la presenza sospetta di materiale metallico sotto terra in circa dieci zone diverse dell'ampia porzione di terreno. Dunque, con la ruspa è stato movimentato il terreno e a una profondità di circa due metri sono è stato trovato ogni genere di rifiuti: pneumatici, pluviali, autobloccanti, polistirolo, taniche contenenti liquido oleoso, rottami in ferro, blocchi di catrame, materiale di risulta edilizio e molto altro.

Il terreno è stato sottoposto a seuestro e i due indagati rischiano accuse pesantissime per reati ambientali.