Spacciatore si dimentica di restituire l'auto a noleggio: ritrovata grazie al Gps piena di cocaina

Ieri, attorno alle 15:30, alla centrale operativa dei carabinieri di Seregno è arrivata una segnalazione di un’autovettura noleggiata a fine agosto sulla quale pendeva una denuncia per appropriazione indebita. Il mezzo, una Mercedes Classe A 180, era infatti stato affittato il 27 agosto scorso in un rent-a-car, nelle adiacenze della stazione centrale. Trascorsi i tre giorni del contratto di noleggio però, nessuno si è ripresentato per la restituzione dell’auto senza. Dopo un mese di ripetuti e infruttuosi solleciti, nel primo pomeriggio di ieri, il responsabile del parco auto della società di noleggio, una s.r.l. con sede a Napoli, ha sporto denuncia ai carabinieri del capoluogo partenopeo. I militari, verificata la posizione grazie alla geolocalizzazione fornita dal gps montato sul mezzo che collocava la vettura a Seregno, non lontano da Mariano Comense e hanno immediatamente attivato il comando brianzolo per ricercarlo.

In breve tempo i carabinieri della sezione radiomobile hanno individuato la Classe A parcheggiata sul bordo strada con a bordo due soggetti di origine nordafricana, identificati poco dopo in un 19enne e un 25enne, entrambi marocchini. Sul primo, in particolare, è stata subito rinvenuta la chiave del mezzo – e pertanto se ne evinceva il possesso – e la somma contante di 2.400 euro. La successiva perquisizione del veicolo ha poi permesso di trovare nascosti nella macchina 15 dosi di cocaina, 6 telefoni cellulari e materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza, il tutto attribuibile proprio al 19enne.



Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto nella caserma di Seregno in attesa dell’udienza di convalida e del processo per direttissima che si terrà nella mattinata odierna al tribunale di Monza.Circa il mezzo noleggiato, l’indagato inizialmente ne ha negato il possesso per poi, una volta trovata la chiave nelle sue tasche, ammettere che sarebbe stato noleggiato da un suo amico – verosimilmente un prestanome – che avrebbe “dimenticato” di restituirla.