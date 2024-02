Notte di violenza nel centro di Cantù, negozi e bar devastati. Arrestati due 18enni

Momenti di follia ieri a Cantù. Erano circa le 3.30 della notte tra il 5 e il 6 febbraio quando due ragazzi di 18 anni si sono avventati su bar, negozi e ristoranti del centro. Avevano bevuto e hanno cominciato introducendosi in un bar in piazza Garibaldi per poi avventarsi, spaccando le vetrine con delle pietre, su un negozio di borse. Non paghi hanno continuato in via Matteotti dove si sono introdotti in un ristorante. Qui hanno bevuto e urinato sui muri. Non ancora "soddisfatti" di questi disastri sono riusciti a entrare in un altro bar della via dove hanno bruciato la cassa e spaccato ogni cosa. Proprio qui sono stati trovati dai carabinieri. La prima a intervenire una pattuglia del Nor raggiunta poi dai militari di Lurate e Cantù. I carabinieri sono stati aggrediti dai due ragazzi e c'è stata una violenta colluttazione per cui tre militari sono stati mandati al pronto soccorso. I due 18enni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati e portati nella camera di sicurezza della caserma dove hanno continuato a inveire per tutta la notte.