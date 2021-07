Un'enorme ammasso di detriti nel primo bacino del lago di Como

Preoccupa il torrente Breggia in piena

La situazione sul lago di Como è sempre più preoccupante. Intanto tonnellate di detriti raccolti dal lago si stanno riversando verso il primo bacino del Lario. I traghetti funzionano regolarmente ma devono fare un vero e proprio slalom tra gli accumuli di legno che si stanno fromando lungo le rive tra Cernobbio e Como. Ovunque intorno alla città ci sono strade allagate colme di sassi e fango.

In particolare si fa sempre più gonfio e vicino alla piena il torrente Breggia nel tratto che da Maslianico corre verso il lago di Como, l'ultimo ponte è quasi lambito da una mole impressionante d'acqua che corre minacciosa. Ovunque sono impegnati uomini della Protezione Civile, polizia locale e vigili del fuoco. Purtroppo le condizioni meteo non lasciano bene sperare per i prossimi giorni.