Cantù, un deposito di rifuti speciali non autorizzato: denunciato commerciante d'auto

La polizia locale di Cantù ha scoperto un deposito di rifiuti speciali irregolare. Nella mattina del 29 luglio 2020 i vigili della cìittadina brianzola insieme ai colleghi di Como edi Mariano Comense sono intervenuti in un deposito finalizzato al commercio di veicoli situato in via Rienti.

Gli agenti hanno verificato che sebbene tutti i veicoli fossero di provenienza regolare e lecita, sull'area di pertinenza del deposito c'erano cinque vecchi furgoni contenenti rifiuti speciali ammassati senza che fossero rispettate le norme in materia di stoccaggio e smaltimento di tale tipologia di rifuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre, all’interno di un capannone (sulla cui regolarità edilizia sono in corso accertamenti) è stato rinvenuto un secondo deposito di rifiuti speciali con pneumatici, frigoriferi, elettrodomestici e vario materiale di scarto. Il titolare dell'attività di compravendita di auto è stato denunciato. Si tratta di un libanese residente a Fino Mornasco. Sono in corso ulteriori verifiche amministrative sull'attività di vendita veicoli nella sede principale di Fino Mornasco e nella sede secondaria di Cantù. Al proprietario dell’area verrà intimato di smaltire correttamente i rifiuti ammassati e di sanare le regolarità edilizie rilevate.

Gallery