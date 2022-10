Denunciato l'uomo che spacciava nel parchetto comunale a Luisago

Non solo grandi blitz e operazioni imponenti ma molta attenzione ai dettagli e anche a quello che accade nelle piazze e nelle città. Così nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto allo spaccio di droga condotte dai carabinieri di Cantù, i militari della stazione di Fino Mornasco, nei giorni scorsi hanno denunciato in stato di libertà D.F., cittadino comasco classe 2001, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tutto è accaduto a Luisago, dove gli agenti hanno notato un soggetto aggirarsi nei pressi del parchetto comunale in atteggiamento equivoco, in attesa di presunti clienti: a seguito di un repentino controllo, il comasco veniva bloccato e controllato, e gli sono stati trovati addosso un involucro di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso complessivo di 12,36 grammi, un bilancino di precisione e la somma di euro 50,00 ritenuto il ricavato dell'attività illecita.