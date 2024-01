Si rifiuta di fornire i documenti: 14enne denunciato a Cantù

I carabinieri di Cantù hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo di 14 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia. La denuncia è scattata a seguito di un controllo effettuato nei pressi di piazza Garibaldi a, Cantù. Il giovane, al momento del controllo, ha rifiutato di fornire i propri documenti e ha opposto resistenza ai carabinieri. L'atto di resistenza nei confronti delle forze dell'ordine ha portato alla sua denuncia in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.