Denunciati marito e moglie sorpresi nel bosco a tagliare alberi con la motosega

Marito e moglie, una coppia di stranieri originari dell'Albania, sono stati sorpresi venerdì 24 novembre a Lomazzo mentre erano intenti a tagliare alberi in un bosco (non di loro proprietà) con una motosega, forse per procurarsi la legna per scaldarsi dal freddo che in questi giorni è arrivato anche nel Comasco. I due, un uomo di 51 anni e una donna di 50, sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato e danneggiamento di piante.

L'operazione è stata condotta dai militari della stazione dei carabinieri di Turate.