Denunciati i ragazzi che hanno scalato il Duomo di Como: sono dei climber

Svelato il mistero di come i 5 ragazzi (tutti tra i 20 e i 22 anni, un italiano e quattro francesi) siano riusciti nella mattina di ieri 27 agosto ad arrampicarsi sul Duomo di Como: sono dei climber. Questo avrebbero detto agli agenti che li hanno ascoltati. La loro passione per le scalate è ben evidente sulle pagine dei loro profili social e questa "passione comune" sarebbe anche il motivo dei loro incontri in giro per l'Italia e l'Europa.

Fatto sta che ieri la loro azione ha mobilitato un'ingente numero di soccorritori. Dopo che sono arrivate le prime segnalazioni sul posto da parte di passanti preoccupati e spaventati, si sono recati davanti al Duomo volanti della Questura, carabinieri, polizia Locale, vigili del fuoco e alcuni militari dell'esercito Strade Sicure. Era partito da Villa Guardia anche l'elisoccorso (poi non è stato fatto arrivare, perché non necessario) e sono arrivate sul posto due ambulanze.

I giovani sono stati denunciati a piede libero. Al momento, dopo un'ulteriore ispezione da parte dei vigili del fuoco, non sembrerebbero esserci danni alla Cattedrale.