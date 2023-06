Comasca supera il limite di velocità in Ticino, la polizia cantonale la denuncia: "Pirata della strada"

Ha superato (di molto) il limite di velocità ed è stata denunciata dalla polizia cantonale. A finire nei guai è stata una donna di 32 anni comasca fermata in Svizzera, per la precisione a Lamone, mentre viggiava sull'autostrada A2 (zona cantiere) a una velocita di 146 chilometri orari dove il limite è di 80 km/h. "La donna - si legge nella nota stampa della polizia cantonale ticinese - è stata denunciata quale pirata della strada per grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, le è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera".