Locale non a norma: scatta la denuncia per il Club New Jimmy di Castelmarte

La polizia di Stato della Questura di Como ha notificato ai titolari della discoteca New Jimmy di Castelmarte una denuncia per inosservanza ai provvedimenti dell’Autorità e per avere esercitato l’attività di pubblico spettacolo e trattenimento senza avere osservato le prescrizioni imposte a tutela dell’incolumità pubblica.

Il 25 ottobre 2020 il personale della Squadra Amministrativa della Questura di Como insieme alla polizia locale di Canzo aveva proceduto alla chiusura immediata della discoteca poiché esercitava l’attività di intrattenimento danzante nonostante il divieto stabilito dalla normativa covid.

I successivi accertamenti sulla licenza e sui documenti societari nonché sugli atti autorizzatori di competenza comunale e,

non da ultimo, su quelli della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Prefettura si sono conclusi con la denuncia all’Autorità Giudiziaria. In particolare le eccezioni sollevate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza avevano portato il sindaco di Castelmarte a proibire al Club New Jimmy l’effettuazione di spettacoli o intrattenimenti danzanti, per carenza di certificazioni antincendio e di certificazioni di idoneità statica in relazione a delle modifiche strutturali effettuate e pertanto inidonea a tutelare la incolumità pubblica.