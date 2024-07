Dentro e fuori dal carcere a Como: arrestato (ancora) un ragazzo di 22 anni

Dentro e fuori dal carcere: questa la vita del 22enne moldavo, con precedenti di polizia e senza fissa dimora, già tratto in arresto nello scorso mese di maggio per furto e ricettazione, messo il libertà e riportato al Bassone ieri 15 luglio. La decisione è stata presa dal giudice che ha aggravato la sua posizione, ordinando il trasferimento al Bassone. Questo dopo aver preso atto, grazie alle informative redatte dagli specialisti della divisione di polizia Anticrimine di Como, che l'uomo, che aveva l'obbligo di presentazione, non ottemperava alle prescrizioni. Così ieri, gli agenti della squadra mobile di Como, ricevuta la delega del Tribunale, hanno rintracciato il giovane notificandogli il nuovo provvedimento: al termine degli atti il 22enne moldavo è stato trasferito nuovamente in carcere.