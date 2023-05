Demis Di Luca, il motociclista morto a Cantù: due bambine perdono il loro papà

Si chiamava Demis Di Luca il motociclista di 45 anni morto nell'incidente avvenuto in via Milano a Cantù il 19 maggio 2023. L'uomo lascia due bambine e una moglie, le gioie della sua vita insieme alla grande passione per i motori. Demis Di Luca lavorava a Verano Brianza come impiegato alla Mandelli, azienda di ricambi e accessori per moto e bici. Increduli i colleghi che lo avevano salutato poco prima dell'incidente. Infatti, Demis stava tornando a casa dopo essere uscito dal luogo di lavoro quando si è scontrato con una Fiat Punto in uscita dal parcheggio del McDonald's.

Sia l'auto che la moto erano diretti verso il centro di Cantù. L'impatto contro la fiancata della macchina è stato fatale per Di Luca che è spirato poco dopo all'ospedale di Cantù.