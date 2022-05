"E' precipitato". Si cerca un deltaplano caduto ad Albese con Cassano

Allarme ad Albese con Cassano per un delta plano che sarebbe stato visto cadere in avvitamento. L'allarme è giunto al numero unico di emergenza 112 poco prima delle 18.30. Subito si è mobilitata la macchina dei soccorsi. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare il deltaplano e soccorrere il pilota che si presume possa trovarsi in difficoltà. Poco prima delle 20.30 le ricerche dei vigili del fuoco, eseguite anche con un elicottero, avevano dato esito negativo. Seguiranno aggiornamenti.