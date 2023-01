Ragazzino spinto sotto il treno per Como: cosa ha deciso il giudice per i due responsabili

Cosa succederà ai due giovani responsabili di avere spinto un 15enne sotto il treno alla stazione di Seregno? Nell'immediatezza il giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minori di Milano ha deciso per la non convalida del fermo. Infatti, si ritiene che non sussista il pericolo di fuga per i due ragazzi ma all’esito dell’udienza il giudice ha comunque disposto la misura cautelare del collocamento presso l’istituto di pena minorile per uno e per l’altro il collocamento in comunità. Decisione, questa, in relazione alle pesanti accuse: tentato omicidio e tentata rapina.

Il 15enne scampato per miracolo all'arrotamento era stato aggredito dai due giovani a causa di presunti messaggi inviati a una ragazza. I due oltre a volerlo aggredire volevano anche rapinarlo sottraendogli la felpa. Quando il 15enne si è alzato dalla panca della banchina della stazione su cui era seduto, uno dei due aggressori lo ha spinto con forza verso i binari mentre sopraggiungeva un treno. Tutta la drammatica scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza della stazione.