Como, tenta di spaccare la vetrina del bar con una mazza

Il lockdown non ferma i tentativi di furto o vandalismi in centro città. Nella sera dell'8 novembre 2020 un balordo ha cercato di rompere la vetrina del bar Sugar Coffee Point di via Garibaldi 51. Se il tentativo era finalizzato a infrangere la vetrina per introdursi nell'esercizio e rubare soldi o quant'altro, allora non è andato a buon fine. Ma se il gesto mirava solo a compiere un atto vandalico, allora il malvivente è riuscito nel suo intento visto i danni arrecati alla vetrina. la titolare del bar sporgerà regolare deuncia fornendo alle forze dell'ordine anche i filmati della videocamera di sorveglianza dai quali si vede un uomo intorno alle 20.30 transitare due o tre volte davanti al negozio per poi fermarsi e colpire con con una mazza la vetrina.