Danni del maltempo, allagamenti, paesi senza corrente e strade chiuse

Nuova forte ondata di maltempo in Lombardia. Le province di Como, Lecco e Varese le più colpite (in copertina Oliveto Lario). Como si è svegliata con piazza Cavour allagata e il lungolago chiuso (ora riaperto con una corsia) ma i danni sono un po' ovunque. A Dizzasco, a causa delle forti raffiche di vento il comune informa la cittadinanza che alcuni alberi caduti hanno tranciato dei cavi della luce. I tecnici interverranno appena le condizioni meteo lo permetteranno. Inoltre ci informano anche della chiusura della Lecco Ballabio per una frana e della Regina all'altezza di Colonno per la messa in sicurezza della strada (strade riaperte intorno alle 12.30). A Caslino d'Eba, come informa anche Essere Caslino Lista Civica, la situazione è tragica. Sono già presenti i vigili del fuoco in via Alpini perchè una roggia è esondata a causa di una frana. Coinvolta una abitazione, il tubo del gas è stato danneggiato e due anziani evacuati a titolo precauzionale.

Anche a Nesso ci segnalano alberi caduti sulla Lariana, chiusa temporaneamente in località Frigirola.

A Oliveto Lario è "saltato" tutto il pavè e le strade sono un vero disastro (foto di Fabizio).

