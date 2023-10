Smottamenti, muri crollati, esondazioni e allagamenti: tutti i danni del maltempo a Como e provincia

Una mattina di grandissimo lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Como, chiamati a intervenire in gran parte del territorio lariano a causa dei danni causati dal maltempo. Nella nottata e nella mattina del 31 ottobre 2023 gli interventi sono stati più di una cinquantina. Oltre all'esondazione del lago che ha impegnato anche la protezione civile davanti a piazza Cavour (obbligando alla chiusura alle auto del lungolago da piazza Matteotti e via Cairoli con gravi disagi al traffico) i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per crolli, smottamenti e caduta piante.

In via Regina vecchia a Laglio si è registrato il crollo di un muro di contenimento. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il muro e la strada e per verificare la tenuta e il rischio di ulteriori crolli. Intervento impegnativo anche ad Alserio dove una fran si è abbattuta davanti a un'abitazione, in via per Alserio. Nessun ferito, ma danni, seppur lievi, all'abitazione: uin tronco di pianta ha sfondato una porta finestra.