Danni del maltempo: smottamento a Tavernola e un incidente sulla Madruzza

Il forte acquazzone che si è abbattuto sul Comasco nella notte ha rinfrescato l'aria ma anche prodotto danni e impegnato i vigili del fuoco in numerosi interventi. In via San Ferrolo a Tavernola, nei pressi dell'acquedotto si è verificato uno smottamento che sebbene non abbia causato feriti e non sia stato di grossa entità ha comunue impegnato seriamente i pompieri. Numerose le richieste di interventi per danni da allagamento in numerosi punti della città, come in via Leone Leoni, via Castelnuovo e piazza San Rocco.

Il forte temporale è stato anche tra le concause di un incidente che si è verificato su via Madruzza poco prima delle 23: una coppia di anziani a bordo della propria vettura sono usciti di strada e sono andati a sbattere contro un muro. I due sono rimasti intrappolati nell'abitacolo ma sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco che li hanno affidati alle cure del 118.

Salita San Donato (la stradapedonale che porta a Brunate) si è trasformata in un torrente. Il video di un lettore di QuiComo mostra bene, nonostante il buio, le condizioni della salita nella notte tr il 2 e il 3 gosto 2020.