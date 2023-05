Forti grandinate nell'Olgiatese: crolla un muro

Le forti grandinate che si sono abbattute nella serata del 13 maggio 2023 nell'Olgiatese hanno provocato notevoli danni, ma tutti per fortuna senza conseguenze per l'incvolumità delle persone. I vigili del fuoco hanno effettuato una ventina di interventi nel corso della serata. Tra questi anche l'intervento per la messa in sicurezza di un muro crollato a Olgiate Comasco. IInfatti, ha ceduto il muro di cinta del castello in via Giampiero Lucini. Danni alle auto si sono registrati oltre che a Olgiate Comasco anche a Beregazzo con Figliaro e Cassina Rizzardi.

