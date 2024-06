Danneggia una barca e la usa come riparo per dormire: con sé aveva un coltello di 30 cm

Un marocchino di 21 anni è stato denunciato dalla polizia locale di Como per danneggiamenti e porto abusivo di armi. Il giovane extracomunitario è stato sopreso a dormire all'interno di una barca ormeggiata al Porto Marina 2. Per accedere all'imbarcazione il marocchino l'aveva danneggiata. Con sé il ragazzo aveva un coltello lungo circa 30 centimetri. Per questo motivo i vigili hanno provveduto a denunciarlo per danneggiamenti e porto abusivo d'armi.