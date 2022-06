Daniela malata di cancro ora chiede aiuto a suo padre biologico

Da aprile 2021 la storia di Daniela, abbandonata in un orfanotrofio a Como, è entrata nei nostri cuori. Da quando, dopo essersi ammalata di tumore, ha iniziato a cercare la madre per avere almeno una possibilità contro la terribile malattia, per provare a sconfiggerla con una cura sperimentale.

Daniela, che adesso si chiama Simona Molinari, abita a Milano e ha due figli di 9 e 23 anni, era riuscita non solo a trovare la madre ma anche a convincerla a fare il prelievo per il Dna da cui poi sarebbe partita la cura. Ma tutto questo non è bastato. Daniela ha bisogno anche del Dna paterno e, come lei stessa scrive nei post su facebook, lo avrebbe anche già trovato ma, come accadde con la mamma, non si sa ancora se l'uomo accetterà o meno.

La storia di una lotta, quella contro il cancro, di una donna forte, ha detto a Chi l'ha Visto?: "Se lei è davvero mio padre, una provetta del suo sangue può perfezionare la mia cura. Sono solo malata, non voglio disturbare né lei né la sua famiglia”.