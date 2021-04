Como, Daniela malata di tumore cercava la madre per curarsi: "L'ho trovata ma non vuole aiutarmi"

Daniela ha 47 anni, è nata il 23 marzo del 1973. E' stata abbandonata in un orfanotrofio di Como dove è stata registrata con il cognome Simoni, poi ha preso quello della sua famiglia adottiva. Adesso si chiama Simona Molinari, abita a Milano, è un'affermata infermiera e ha due figli di 9 e 23 anni. Purtroppo Daniela si è ammalata di tumore ed era alla disperata ricerca della sua mamma naturale, la donna che 47 anni fa la affidò alle suore dell'orfanotrofio di Rebbio. Questo perchè la mappatura del DNA potrebbe darle accesso a una cura sperimentale.

La madre naturale, tramite la procura per i Minori di Milano, è stata rintracciata. Il suo nome era ancora custodito negli archivi dell'ospedale Sant'Anna, nell'atto di nascita. La donna contattata telefonicamente, come riportato su Repubblica.it , ha detto di non voler ricordare quel periodo per lei troppo doloroso e ha quindi negato l'aiuto.

Daniela Molinari ha dichiarato di non capire questa decisione anche perchè sarebbe bastato un semplice prelievo in totale anonimato. Invece il negarlo mette in difficoltà la sua vita ma anche quella delle sue figlie, se, malauguratamente, in futuro dovessero ereditare lo stesso male. La donna viene ritenuta perfettamente in grado di intendere e di volere quindi non c'è altro che si possa fare. In questo caso, come dice la stessa Daniela "...una legge che mette il diritto alla privacy di una persona davanti a quello della vita di un'altra è assurda e sbagliata".