I cuccioli salvati nel bosco della droga: gli spacciatori li tenevano legati

Abbiamo raccontato in vari articoli la lunga e importante giornata che ha visto protagonisti i carabinieri nella lotta contro lo spaccio della droga, in particolare in alcune zone boschive nei pressi di Lambrugo e della Statale Briantea. Oltre 40 militari hanno rastrellato la zona, con l'elicottero che la sorvolava. Nell'opera di smantellamento sono stati trovati e salvati anche due cagnolini, due cuccioli, che erano legati agli alberi nei pressi dei bivacchi. Gli animali, felicissimi, si sono fatti prendere dagli agenti e ora saranno portati al sicuro. Sono stati i il Lgt.Solazzo e Cecchini a salvare i due cuccioli trovati legati nei pressi di un bivacco.