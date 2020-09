Cucciago, nascondeva in auto 150 grammi di cocaina: arrestato

E' stato fermato per un semplice controllo ma ha finito la sua serata in manette. Nei guai un 28enne di Cantù che è stato fermato dai carabinieri nel corso di una normale attività di controllo lungo le strade di Cucciago. Nella tarda serata del 2 settembre 2020 i militari della compagni di Cantù hanno intimato l'alt al giovane. Grazie alla perquisizione del veicolo sono stati rivenuti ben 150 grammi di cocaina, 760 euro in contanti e due telefoni cellulari. Il 28enne canturino è stato portato al carcere Bassone con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spccio.

