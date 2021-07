Como, crolla una parete di intonaco dal palazzo di fianco al giudice di pace

Intervento dei vigili del fuoco in viale Innocenzo XI

Distacco, nella mattinata di oggi, giovedì 8 luglio, di una grossa parete di intonaco da una palazzina in viale Innocenzo XI, 73/a a Como. Già in passato l'edificio, un palazzo a forma ottogonale, quella afianco della sede del Giudice di Pace, era stato interessato da un problema simile. Sul posto sono intreventui i vigile del fuoco allertati dai residenti e dagli impiegati. Non si segnalano feriti.