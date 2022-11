Crollo di calcinacci dalla chiesa di Sant'Eusebio in centro storico

Nella giornata del 10 novembre 2022 si è verificato il distacco di calcinacci dal soffitto del colonnato della chiesa di Sant'Eusebio, in via Volta. E' stato seguito un intervento di messa in sicurezza e di verifica di eventuali altre parti potenzialmente pericolose. L'area immediatamente circostante alla chiesetta è stata transennata e già all'indomani sono iniziati i lavori di sistemazione. I calcinacci sono caduti in terra senza ferire nessuno.