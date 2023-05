Crolla un tetto a Alserio: l'intervento dei vigili del fuoco

Questa mattina 7 maggio 2023 i vigili del fuoco del distaccamento di Erba sono intervenuti intorno alle 9.45 a Alserio in via Don Guanella per il crollo parziale del tetto di un fabbricato abbandonato. Parte dei mattoni erano caduti in strada. Non sono state coinvolte persone o veicoli. I pompieri sono arrivati con due mezzi per mettere al sicuro la strada. Sul posto anche i carabinieri e il sindaco della città.