Crolla il terreno, auto rischia di finire nel lago a Laglio

Il terreno cede e l'auto in sosta rischia di finire nel lago. E' successo a Laglio intorno alle 18.30 di martedì 11 giugno 2024. A bordo dell'auto parcheggiata su un'area lungo via Regina Teodolinda non c'erano persone e nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per recuperare la vettura finita con il muso quasi nell'acqua del lago e per mettere in sicurezza l'area. Lo smottamento ha causato il crollo di una porzione di terreno ma non ha causato altri danni.