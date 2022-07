Improvviso crollo di una gru a Gravedona. Nella notte, intorno alle ore 3 del 23 luglio 2022, una gru posizionata in via Gallio è caduta sbarrando la strada. Non si segnalano feriti. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere la struttura crollata e mettere in sicurezza la zona.