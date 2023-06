Addio Cristian, è il motociclista di Dongo che ha perso la vita nell'incidente a San Siro

Lo scontro frontale tra le due moto non ha lasciato scampo a Cristian Braga, 35enne originario di Dongo che purtroppo ha perso la vita a seguito delle ferite riportate. Era ricoverato all'ospedale di Gravedona dove è arrivato in condizioni disperate. L'incidente è avvenuto il 28 giugno nel pomeriggio intorno alle 17 sulla Regina, poco prima dell'imbocco in galleria Castellaccio. Le due motociclette procedevano in direzione opposta, la Yamaha in direzione Menaggio e la Bmw procedeva verso Cremia. Le dinamiche dell'incidente mortale sono al vaglio delle forze dell'ordine che stanno verificando se alla base del sinistro ci si stato un sorpasso.

Cristian, frontaliere residente a Dongo, è morto dopo il trasporto all'ospedale. In gravi condizioni anche l'altro motociclista G.V. che attualmente si trova ricoverato all'ospedale Circolo di Varese.

Cristian srava tornando da lavoro. Tantissimi i messaggi sui social per la sua scomparsa: era una persona molto amata. La sua fidanzata Lara: "Ma cosa mi hai combinato?.Non ho più la terra sotto ai piedi, non so mai se potrò e riuscirò ad accettare una cosa così. Chi ora mi aspetterà a casa la sera?".