Crisi epilettica, poi la caduta: ragazza soccorsa in piazza Cavour

Momenti di apprensione in piazza Cavour nel pomeriggio del 13 gennaio 2023, poco dopo le ore 17. Una ragazza di 20 anni è stata colta da un'improvvisa crisi epilettica ed è caduta a terra. Immediatamente è stata soccorsa da alcuni passanti. Nelle immediate vicinanze c'erano anche gli agenti della polizia di Stato e i soldati dell'esercito di pattuglia a piedi, i quali hanno anche loro prestato immediato soccorso alla giovane. Dopo pochi minuti sono arrivate l'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo e un'automedica del 118. La ragazza è stata stabilizzata ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. Le sue condizioni non destavano particolare preoccupazione.