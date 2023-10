Prova un profumo in un negozio del centro e ha una reazione allergica mentre guida: soccorsa in via Napoleona

Si deve essere spaventata non poco la giovane donna che martedì pomeriggio (17 ottobre 2023) si è sentita male mentre guidava. La donna stava salendo lungo via Napoleona a Como quando si è accorta di non stare bene, probabilmente a causa di una crisi allergica. Ha lasciato l'auto quasi in mezzo alla strada, proprio davanti all'ex ospedale Sant'Anna, ed è corsa a chiedere aiuto. Lì è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Rossa di Cermenate che l'ha subito trasportata all'ospedale di San Fermo della Battaglia, mentre un dipendente del personale dell'Asst Lariana ha provveduto a spostare l'auto rimasta per metà in mezzo alla strada. Si è poi appreso che a scatenare il malore della donna sarebbe stata proprio una reazione allergica causata da uno o più profumi provati in un negozio del centro città. La donna è stata trattata per tale reazione allergica dal personale medico ed è stata dimessa in giornata. Sta bene.