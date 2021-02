Cremia, ritrovato l'uomo scomparso dopo aver scandagliato anche i fondali del lago: sta bene

Fortunatamente l'uomo sta bene ed è stato trovato in meno di 24 ore

Storia a lieto fine per l'uomo scoparso ieri, 18 febbraio, da Cremia e ritrovato in meno di 24 ore.

Era dalle 6.30 della mattina di ieri, 18 febbraio che si erano perse le sue tracce da Cremia, frazione San Vito. L'allarme era stato dato dai familiari che non riuscivano più a contattarlo. Impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco che hanno scandagliato i fondali del lago. Inoltre i carabinieri della compagnia di Menaggio stavano revisionando le telecamere che riprendono la statale Regina alla ricerca di qualche frame o video che potesse aver ripreso il disperso. Ad assistere le ricerche anche un'ambulanza in caso l'uomo fosse stato ritrovato ferito. Fortunatamente è stato ritrovato in buon condizioni di salute già nella serata di ieri.