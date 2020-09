Cremia, si perde sui monti: soccorsa ragazza di 28 anni

Allarme nel tardo pomeriggio di sabato 5 settembre 2020 per una ragazza dispersa sui monti tra Cremia e San Bartolomeo Val Cavargna. Gli uomini della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino sono intervenuti sul Monte Bregagno poco prima delle ore 18 per rintracciare la giovane che aveva perso l’orientamento mentre stava scendendo. Sono partite le squadre territoriali di Dongo e del Lario Occidentale. Grazie alla ferrata conoscenza che soccorritori del Cnsas hanno anche dei sentieri meno battuti sono riusciti ai capire in breve tempo dove si trovava la ragazza. Era a una quota di circa 1800 metri. L’hanno raggiunta e accompagnata a valle, illesa.

