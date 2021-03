Cremia, capanno vicino ai boschi in fiamme. Si indaga

Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco per domare l'incendio

È accaduto oggi, 11 marxo intorno alle ore 15.30 nel comune di Cremia, località Bolla: un capanno di proprietà del Comune è andato in fiamme. L'incendio rischiava di allargarsi nei boschi circostanti. Ci sono volute 5 squadre dei vigili del fuoco con tre mezzi, due da Dongo e due da Menaggio per spegnere il fuoco. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire le dinamiche e la possibile causa dell'incendio.