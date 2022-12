Como, un caso di covid all'asilo ma si continua in presenza

Il covid non fa più paura. Se prima per un caso di positività tutta la classe o addirittura tutta la scuola sarebbe finita in quarantena, oggi l'attività continua in presenza. All'asilo di via Zezio è stato registrato un caso di covid, tuttavia, come detto, non si è reso necessario sospendere l'attività didattica. I bambini sotto i 6 anni di età possono continuare ad andare alla scuola dell'infanzia senza la mascherina (per questa fascia di età non è mai stato prescritto l'uso di mascherina) che invece è obbligatorio per il corpo docente fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo.

Resta salva l'indicazione del Ministero della Salute sulle precauzioni da adottare: "Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare, anche in centri privati e abilitati, per la rilevazione di Sars-Cov-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto".