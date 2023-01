Morto carbonizzato e trovato in un campo: è un uomo di Mariano Comense di 51 anni

Un tragico ritrovamento lo scorso 5 gennaio a Lentate sul Seveso. In un campo, non distante dal torrente Seveso nei pressi di via Tintoretto, è stata trovata un'auto, una Hyundai, con all'interno la salma carbonizzata di un uomo. Sono pochissime le informazioni trapelate e le indagini sono affidate ai carabinieri di Seregno. L'uomo è stato identificato: è un uomo nato a Mariano Comense, classe '72 residente a Lentate sul Seveso, incensurato.

Secondo alcune indiscrezioni l'uomo era divorziato e prima era residente con la moglie e la famiglia nel Comasco a Appiano Gentile, solo da qualche mese era tornato a vivere con i genitori a Lentate.

Attualmente non si esclude nessuna ipotesi e si attendono le ricostruzioni ufficiali delle forze dell'ordine. Nel momento del ritrovamento erano presenti, oltre ai carabinieri di Seregno, i vigili del fuoco. È stata disposta l'autopsia.