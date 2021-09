Cornizzolo, due 20enni precipitano sul greto di un torrente per 400 metri: sono salve

Intervento stasera 24 settembre per la Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso alpino. Due ragazze di Bollate (MI) di circa vent’anni hanno perso l’orientamento mentre stavano scendendo lungo il sentiero n. 6 dal Monte Cornizzolo, in direzione Gajum. Sono finite sul greto di un torrente, in una zona molto impervia, sopra un salto abbastanza rischioso e allora hanno chiesto aiuto. L’attivazione da parte della centrale è arrivata intorno alle 19:00; sono usciti i tecnici del Cnsas, insieme con i Vigili del fuoco. Le due giovani escursioniste sono riuscite a fornire le coordinate e quindi in poco tempo i soccorritori le hanno raggiunte. Sono state imbragate e recuperate con le corde, per circa 400 metri; infine, le hanno portate sul sentiero e poi a valle. L’intervento si è concluso alle 21:40 circa, con il rientro delle squadre. Una raccomandazione importante: se non conoscete molto bene i posti, è meglio rimanere sul sentiero perché possono esserci zone critiche nei paraggi. Programmate sempre con attenzione i vostri itinerari e considerate anche che adesso le giornate si accorciano e al buio diventa tutto più complicato.