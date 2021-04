"Al rogo i vaccinati". Le scritte inquietanti dei No Vax sui cartelli del Cornizzolo

La campagna vaccinale massiva sta per cominciare in Italia e in Lombardia. E proprio ora si fanno sentire più che mai, sempre in forma anonima, i No Vax o Antivax con volantini, post sui social e ora anche con scritte sui cammini del Cornizzolo.

La protesta contro i vaccini anti-Covid corre anche sul filo del vandalismo e lo fa sul confine tra le province di Lecco e Como, a oltre mille metri di quota: negli ultimi giorni, infatti, sui cartelli di segnalazione che si trovano sul tratto che collega il Cornizzolo al Sasso Malascarpa sono comparse delle scritte eloquenti: "Al rogo i vaccinati".