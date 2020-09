Corni di Canzo, cade all'altezza della ferrata: trauma al bacino

Intervento per la Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Cnsas, sul sentiero che porta dai Corni di Canzo verso Terzalpe. Una donna ieri, 27 settembre è caduta all’altezza dell’attacco della ferrata del Venticinquennale, Corno Occidentale. Si è procurata un trauma al bacino. Una squadra con il mezzo fuoristrada ha raggiunto la persona ferita dal rifugio Sev, poi i tecnici hanno proseguito a piedi sul sentiero in discesa e l’hanno individuata. Il sanitario del Cnsas ha verificato le condizioni, poi è arrivato sul posto l’elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), che l’ha portata in ospedale.

