La polizia ferma un'auto per un controllo: a bordo un uomo evaso dai domiciliari

Un'auto con a bordo due pregiudicati stranieri è stata fermata dalla polizia della Questura di Como per un banale controllo lo scorso sabato 10 dicembre 2022. Uno dei due era appena evaso dagli arresti domiciliari a seguito di una condanna. L'uomo, cittadino tunisino di 33 anni, è ormai una vecchia conoscenza della polizia di Como. Infatti, è risultato essere già evaso dai domiciliari altre due volte negli ultimi sei mesi. Gli agenti della Squadra Volanti non hanno potuto fare altro che arrestarlo. L'uomo è stato di nuovo processato con rito direttissimo e riportato alla propria abitazione per scontare di nuovo la pena ai domiciliari.