Controlli a tappeto nelle zone turistiche del lago: sequestrato hashish e identificate 277 persone

Durante il fine settimana appena trascorso, la guardia di finanza di Como ha intensificato i controlli in provincia, in particolare nelle aree ad alta vocazione turistica, per contrastare l'illegalità economico-finanziaria. Tra sabato e domenica, sono state sottoposte a controllo 180 autovetture e identificate 277 persone. Questi controlli straordinari sono parte di un piano di rafforzamento volto a garantire la legalità e la sicurezza nei periodi di maggiore affluenza turistica. Nel corso dei controlli del fine settimana, la Finanza ha fermato e segnalato alla prefettura cinque uomini per possesso di oltre 31 grammi di hashish. Tre italiani sono stati fermati nell'Alto Lago con 27,36 grammi di hashish, mentre un altro italiano e un ecuadoriano sono stati fermati a Como.