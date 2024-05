La polizia reagisce all'ondata di criminalità: controlli serrati in via Anzani e piazza Gobetti

Durante la notte appena trascorsa, le forze dell'ordine hanno effettuato un controllo di una Renault in un parcheggio di un supermercato a Montano Lucino. L'auto era stata precedentemente segnalata nella zona di via Anzani. Gli occupanti dell'auto erano stati notati in atteggiamenti sospetti. A bordo dell'auto è stato trovato un cittadino italiano di 23 anni di origini africane, al quale sono stati sequestrati più di 6 grammi di hashish durante il controllo. È emerso che l'auto era stata noleggiata da un senegalese residente a Carate Urio, pertanto la patente di guida del 23enne è stata ritirata.

Nella stessa nottata altre due volanti hanno proceduto ai controlli degli avventori in un locale pubblico in via Anzani e ad un folto gruppo di ragazzi riuniti in piazza Gobetti. Complessivamente, sono state identificate 39 persone, di cui 8 con precedenti penali e di polizia. Dalla questura di Como hanno inoltre spiegato che "il serrato controllo del territorio proseguirà anche nei prossimi giorni".