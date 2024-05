Via Anzani, arrestato un 20enne con la cocaina sotto il bicchiere e sanzioni ai bar fino a 24mila euro

Nuovi controlli mirati della polizia di Stato ieri sera 7 maggio in via Anzani a Como. Un ragazzo comasco di 20 anni, residente in città e con precedenti, è stato arrestato per spaccio. Durante il controllo era seduto fuori da un locale e ha tentato di nascondere 4 grammi di cocaina, divisa in dosi, sotto un bicchiere. Nel complesso sono state identificate 20 persone, 8 con precedenti penali o di polizia. È stato invece sanzionato amministrativamente per il possesso di 2 grammi di hashish un 18enne di origini algerine, con precedenti per reati di droga e contro il patrimonio. Sono stati trovati altri piccoli quantitativi di hashish nascosti nei dintorni a carico di ignoti.

I controlli sono stati svolti dalla divisione di polizia amministrativa e di sicurezza, con il personale del N.I.L. – nucleo carabinieri tutela del lavoro – dei cinofili della guardia di finanza, della polizia locale di Como e di ATS. Sono state rilevate anche alcune irregolarità in alcuni bar e locali della via. Sono state emesse sanzioni per circa 1.700 euro e chiusa una parte dell’attività di un bar riservata alla gastronomia. Sono state segnalate anche altre irregolarità che prevedono sanzioni che vanno da 3.000 euro a 24.000 euro. Proseguiranno i controlli nella zona sulla base delle segnalazioni dei residenti, tutte oggetto di valutazione da parte della Questura di Como.