Strade comasche sempre più trafficate in estate: saranno incrementati i controlli

Troppi veicoli sulle strade della provincia di Como durante i mesi estivi: le forze dell'ordine intensificheranno i controlli. La necessità di incrementare presidi e pattugliamenti della viabilità lariana è emersa in occasione della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia con l’intervento del Questore di Como, dei rappresentanti dei comandi provinciali dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e del reparto operativo aeronavale e del dirigente della polizia provinciale.

In via preventiva saranno quindi immediatamente rafforzati i controlli per il contrasto delle violazioni del codice della strada da parte di tutti gli operatori di polizia stradale, comprese le polizie locali all’interno dei centri urbani. La sezione provinciale di polizia tradale, in particolare, svolgerà anche il coordinamento informativo sulle situazioni più critiche relative alla viabilità provinciale, per una loro immediata conoscenza in favore dell’utenza, attraverso il circuito isoradio e degli operatori locali della comunicazione. Relativamente al traffico diportistico del aago di Como, verranno potenziati i controlli sui natanti (anche di quelli in noleggio o locazione) per aumentare i livelli di sicurezza della navigazione in particolare nei pressi di approdi e aree lacuali utilizzate per le manovre di atterraggio, ormeggio, e disormeggio di navi passeggeri. A margine della riunione il prefetto Andrea Polichetti ha sottolineato che "l'’azione di rafforzamento dei controlli spinge verso una condotta di guida più responsabile. I comportamenti imprudenti non sono tollerabili e spesso provocano danni irrimediabili. Massima attenzione da parte di tutti”.