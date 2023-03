Sfruttamento dei rider: anche a Como l'ombra del "caporalato digitale"

Una maxi operazione è stata condotta in tutta Italia nella serata del 24 marzo 2023 per verificare la regolarità del lavoro svolto dai cosiddetti rider, coloro che effettuano le consegne a domicilio di cibo e bevande per conto di note piattaforme digitali. I controlli sono scattati anche a Como ad opera dei carabinieri, del nucleo ispettorato del lavoro e della polizia locale. Quanto riscontrato fa legittimamente sospettare che anche nella nostra città sia presente l'odioso fenomeno del "caporalato digitale". Si tratta, dunque, di sfruttamento della manodopera dei rider, ragazzi per lo più extracomunitari.

A Como le forze dell'ordine hanno controllato e identificato 15 riders. Di questi ben cinque utilizzavano un account Deliveoo non loro. A seguito di quanto scoperto in passato dalle forze dell'ordine a Milano è plausibile che il vero titolare dell'account abbia ceduto ad altri rider il proprio profilo per consentire loro di lavorare in cambio di una percentuale sui profitti.

Capita, infatti, che taluni rider non possano ottenere un proprio account da parte delle piattaforme digitali di delivery, perché sprovvisti di documenti regolari o di altri requisiti per poter svolgere un lavoro. Sarebbe qui che entrano in gioco i cosiddetti "caporali digitali", pronti a fornire il proprio account in cambio, ovviamente, di un compenso in denaro.

I controlli, però, hanno riguardato anche la regolarità dei mezzi utilizzati (monopattini e, soprattutto, biciclette elettriche). In cinque sono stati multati a causa di irregolarità o assenza di dispositivi di sicurezza. A Como sono state impegnate due pattuglie della polizia locale, due pattuglie dei carabinieri e gli uomini del Nucleo ispettorato del lavoro.